Masina de spalat pardoseli BR 45/22 C
Masina de frecat aspirat, pe acumulatori, complet echipata, BR 45/22 C Bp Pack. Cu cap perie rotativa si tehnologie KART, pentru manevrabilitate si randament pe suprafata maxime.
Chiar si pe suprafete mari, o anumita ingustime se intalneste deseori in practica datorita numeroaselor constrangeri. Masina de frecat aspirat BR 45/22 C Bp Pack este alegrea perfecta pentru aceste situatii.Dotata cu un cap perie valt cu tehnologia KART (Karcher Advanced Response Technology) ce este rotativa cu 200 de grade in ambele directii si are o mare latime de lucru, foarte manevrabila si, prin urmare, potrivita pentru suprafetele foarte aglomerate. In acelasi timp pozitionarea periilor si razuitorilor ce sunt in permanenta transversale pe directia de mers, asigura rezultate uniforme si un randament imbunatatit de curatare. Acumulatorii integrati de mare putere Li-Ion asigura o durata de viata de pana la trei ori mai mare decat cei conventionali si nu necesita intretinere.Utilizand modul inovativ eco!efficiency poate creste durata lor de functionare si chiar scadea zgomotul de operare cu pana la 40%. Filtrul optional Hepa filtreaza aerul emanat de apa murdara, permitand lucrul in zone de sticta igiena.
Caracteristici si beneficii
Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART.Permite manevrare foarte usoara a aparatului, chiar si in zone cu multa mobila si la luarea curbelor Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare. Muchia cauciucata preia apa din fiecare colt. Curatarea si aspirarea in spate se face cu usurinta
Include o baterie Li-Ion performantaNu necesita intretinere si cu o durata de viata a acumulatorului de pana la 3 ori mai mare decat a celor conventionali Incarcare intermediara si partiala dupa caz Incarcare foarte rapida ( incarcare completa in 3 ore, incarcare pe jumatate intr-o ora)
Modul de eficiență ecologică de economisire a energieiReduce consumul de energie si prelungeste durata de functionare a bateriei cu pana la 50% Reduce zgomotul de functionare cu pana la 40% Consumul redus de energie contribuie si la scaderea "amprentei" de CO₂ a aparatului
Design compact
- Face posibil mersul pe langa pereti la 90 de grade
- Lipsa proieminentelor face manevrarea mai usoara
Foarte usor
- Cu circa 35% mai usor decat aparatele similare de pe piata
- Il face mai usor de transportat peste trepte, praguri sau scari
- Transportul se face mult mai usor, chiar si in masini mici
Maner pliabil
- Face ca depozitarea sa fie mai usoara
- Potrivit pentru transportul si in masini mici
Mâner reglabil pe înălțime
- Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului.
Include incarcator puternic
- Incarcarea bateriei este posibila oricand
- Se poate reincarca integral in 3 ore sau partial intr-o ora. Se poate reincarca in orice moment intre operatiuni.
- Incarcatorul se opreste automat. Nu foloseste energie in modul de asteptare.
Sistem rola
- Presiunea de contact ridicata asigura indepartarea petelor persistente.
- Adecvat si pentru curatarea podelelor dure si chitului.
- Rezultate de curatare foarte bune
Include funcție de măturare
- Maturare, frecare si aspirare eficiente, intr-o singura operatiune.
- Aspira pietrele, aschiile si alte reziduuri mici.
- Sustine utilizarea optima a razuitorilor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|450
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|500
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|22 / 22
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|1800
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1260
|Tipul bateriei
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 42
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|max. 5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|750 - 1050
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|100 - 150
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1118
|Consumul de apă (l/min)
|1
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66,5
|Tensiune (V)
|25,2
|Puterea motorului (W)
|up to 550
|Culoarea
|antracit
|Greutate totală admisă (kg)
|70
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|866 x 530 x 1061
Scope of supply
- Perie rolă: 1 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Roți de transport
- Bară de aspirație, dreaptă: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Presiune de contact variabila
