Chiar si pe suprafete mari, o anumita ingustime se intalneste deseori in practica datorita numeroaselor constrangeri. Masina de frecat aspirat BR 45/22 C Bp Pack este alegrea perfecta pentru aceste situatii.Dotata cu un cap perie valt cu tehnologia KART (Karcher Advanced Response Technology) ce este rotativa cu 200 de grade in ambele directii si are o mare latime de lucru, foarte manevrabila si, prin urmare, potrivita pentru suprafetele foarte aglomerate. In acelasi timp pozitionarea periilor si razuitorilor ce sunt in permanenta transversale pe directia de mers, asigura rezultate uniforme si un randament imbunatatit de curatare. Acumulatorii integrati de mare putere Li-Ion asigura o durata de viata de pana la trei ori mai mare decat cei conventionali si nu necesita intretinere.Utilizand modul inovativ eco!efficiency poate creste durata lor de functionare si chiar scadea zgomotul de operare cu pana la 40%. Filtrul optional Hepa filtreaza aerul emanat de apa murdara, permitand lucrul in zone de sticta igiena.