Профессиональный оконный пылесос WVP 10 Adv
Наш оконный пылесос WVP 10 Adv с питанием от аккумулятора всегда под рукой, вне зависимости от того, работаете ли Вы вертикально, горизонтально или вверх ногами. Идеально подходит для любых гладких поверхностей, таких как окна или плитка.
Используете ли Вы ручной пылесос WVP 10 Adv в качестве оконного пылесоса, или для очистки плитки, зеркал, витрин, прилавков или любых других гладких поверхностей - ему под силу любая задача. Решающим фактором является то, что в любой ситуации (даже при сборе влаги над головой) вам обеспечен превосходный результат очистки. Помимо всего прочего, аппарат оборудован более мощным электромотором (по сравнению с бытовой версией) и предназначен для профессиональных эксплуатационных нагрузок. Аккумуляторный, легкий и надежный аппарат отличается продуманными деталями, такими как резервуар для грязной воды емкостью 200 мл, который просто и быстро опустошается и пригоден для мойки в посудомоечной машине, а также, регулировочными роликами для очистки вплотную к краям. Версия WVP 10 Adv поставляется с дополнительной съемной батареей, быстро зарядным устройством, моющим средством и распылителем с 2 видами салфеток из микрофибры. Это позволяет WVP 10 Adv работать практически беспрерывно.
Особенности и преимущества
Легкий, эргономичный и универсальный
Съемный и сменный аккумулятор
Удобная очистка вплотную к краям
Большой объем резервуара для грязной воды
Версия WVP 10 Adv укомплектована быстро зарядным устройством
Версия WVP 10 Adv укомплектована дополнительной узкой насадкой
Мощный литий-ионный аккумулятор
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Рабочая ширина узкой всасывающей насадки (мм)
|170
|Объем бака для грязной воды (мл)
|200
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|50
|Время работы аккумулятора (мин)
|35
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|3,7
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|0,97
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,328
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,95
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Концентрат для мытья поверхностей CA 30 R (1 × 500 мл)
- Пульверизатор (500 мл)
- Микроволоконная салфетка: 1 x
- Микроволоконная обтяжка для наружных работ: 1 x
- Аккумулятор
- Поставляется со сменным аккумулятором в комплекте
- Быстрозарядная станция
- Скребок
Оснащение
- Ширина всасывающей насадки: 280 мм, 170 мм
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Области применения
- Строительство
- Розничная торговля
- Офисные помещения
- Гостиничный бизнес
- Рестораны и кейтеринг
- Здравоохранение