Aspirator geamuri profesional WVP 10 Adv

Multumita design-ului inovator, noul model profesional de aspirator de geamuri, WVP 10 Advanced, curata neintrerupt toate tipurile de suprafete cat si deasupra capului.

Aspiratorul de geamuri profesional WVP 10 Advanced functioneaza cu acumulator Li-Ion de 3,6V este un model cu greutate redusa ce permite curatarea fara efort, la standarde profesionale. Design-ul duzei de aspirare permite o curatare multi-directionala - verticala, orizontala si deasupra capului - a oricaror suprafete plate si netede, precum geamuri, vitrine, placi, etc. Manerul moale si greutatea redusa, de doar 0,7 kg a aparatului permit o aplicare confortabila. Rezervorul de colectare a apei murdare are o capacitate de 200 ml, ceea ce permite o curatare pe perioade mai lungi. Acest rezervor se poate curata foarte usor si complet igienic, existand posibilitatea de a fi spalat chiar si in masina de spalat vase. Setul de livrare cuprinde acumulatorul, incarcatorul, detergenti, sticla cu pulverizator si o laveta de microfibra. WVP 10 Advanced include un acumulator de rezerva, o duza de aspirare mica si un incarcator rapid care incarca acumulatorul in 60 minute comparativ cu timpul de incarcare standard de 180 minute.

Caracteristici si beneficii
Aspirator geamuri profesional WVP 10 Adv: Usor si ergonomic
Usor si ergonomic
Potrivit pentru toate tipurile de suprafețe netede - orizontale, verticale sau chiar deasupra capului. Manipulare confortabilă și ușor de manevrat. Manipulare sigură și plăcută datorită mânerului din cauciuc.
Aspirator geamuri profesional WVP 10 Adv: Baterie detașabilă, înlocuibilă
Baterie detașabilă, înlocuibilă
Permite încărcarea bateriei externe și împreună cu o baterie de rezervă, o funcționare neîntreruptă. Starea de încărcare este afișată de 3 LED-uri deasupra comutatorului ON / OFF.
Aspirator geamuri profesional WVP 10 Adv: Curățarea usoara a marginilor
Curățarea usoara a marginilor
Rezultate de curățare fără urme până la margine, datorită distanțierului reglabil manual.
Rezervor mare de apă murdară
  • Reduce întreruperile de lucru datorită golirii frecvente a rezervorului, crescând astfel productivitatea.
  • Reduce întreruperile activității datorită golirii frecvente, crescând astfel productivitatea.
Versiunea WVP 10 Adv cu încărcător rapid
  • Încărcătorul rapid și al doilea acumulator permit curățarea aproape complet fără întreruperi.
Versiunea WVP 10 Adv cu duză suplimentară îngustă de aspirare
  • Potrivită în special pentru zonele mici care nu sunt accesibile cu duza standard.
Acumulator litiu-ion puternic
  • Permite perioade de lucru de aproximativ 30 de minute o dată.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm) 280
Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm) 170
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 200
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 50
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 35
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion detașabilă
Tensiune acumulator (V) 3,7
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 2,3
Greutate (inclusiv acumulator) (kg) 1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 280 x 130 x 335

Scope of supply

  • Concentrat pentru curățat suprafața CA 30 R (500 ml)
  • Sticlă de pulverizare (500 ml)
  • Laveta din microfibre pentru ștergere: 1 x
  • pânză microfibră outdoor: 1 x
  • Acumulator
  • Acumulator interschimbabil inclus
  • Stație de încărcare rapidă
  • Răzuitor murdărie

Echipament

  • Lățimea duzei de aspirație: 280 mm, 170 mm

Video

Domenii de intrebuintare
  • Constructii
  • Retail
  • Cladiri de birouri
  • Spatii de acomodare
  • Restaurante şi catering
  • Spitale
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova