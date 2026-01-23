Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic

Новый профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic - чрезвычайно легковесный и одновременно мощный и бесшумный аппарат.

Новый пылесос сухой уборки T 7/1 Classic - самый лёгкий из существующих профессиональных пылесосов Karcher (всего 3,5 кг). Это базовый, простой и одновременно мощный и бесшумный аппарат с разрежением 230 мбар и уровнем шума 63 Дб(А). Эти превосходные характеристики в сочетании с практичным дизайном делают T 7/1 Classic отличным экономрешением для клиентов целевых групп клининга, гостиниц, ресторанов и кейтеринга, торговых помещений. Стандартный комплект поставки включает в себя всасывающий шланг длиной 2 м, 3 всасывающие трубки длиной 0,35 м, переключаемую щетку для пола шириной 270 мм, корзинный базовый фильтр и одноразовый флисовый фильтр-мешок.Пылесос эргономичен, прост в эксплуатации, просто решает проблемы профессиональной уборки даже в чувствительных к шуму зонах

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Малый вес
Малый вес
Возможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Обеспечивает длительную работу без усталости.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Стационарный основной фильтр
Стационарный основной фильтр
Изготовлен из прочного флиса. Устойчив: можно стирать вручную при 30 °C.
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Выдающаяся мощность всасывания
Выдающаяся мощность всасывания
Профессиональное качество. Хорошее соотношение цены и качества.
Держатель для сетевого кабеля
  • Удобное хранение кабеля питания.
  • Надежное крепление кабеля во время транспортировки.
Крепкий бампер
  • Защищает мебель, стены и машину от повреждений.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 7
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,5
Вес (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 375 x 285 x 310

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 350 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: Флис

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Пластик
  • Держатель для сетевого кабеля
Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic

Видео

Области применения
  • Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
  • Ковровое покрытие
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова