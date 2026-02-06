Машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp

Аккумуляторная машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp, предназначенная для очистки текстильных напольных покрытий средней и большой площади. С низким уровнем шума и 2-ступенчатой системой фильтрации.

Мощная 36-вольтная литий-ионная аккумуляторная батарея, которой оснащается наша машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp, обеспечивает ее непрерывную работу на протяжении до 60 минут и возможность очистить за это время ковровое покрытие площадью до 1800 кв. м. Машина прекрасно подходит для очистки иглопробивных и коротковорсных велюровых ковров. Благодаря возможности регулировки положения цилиндрической щетки в зависимости от вида очищаемого покрытия она может без проблем использоваться и для очистки петельных ковров или велюровых ковров с длинным ворсом. Кроме того, оптимальная настройка щетки предотвращает повреждение напольного покрытия и уменьшает износ щетины. Машина CVS 65/1 Bp уже за один проход позволяет достичь результатов уборки, обеспечиваемых щеточным пылесосом, и благодаря низкому уровню шума (56 дБА)) подходит для применения в местах, требующих соблюдения тишины. При этом 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из предварительного фильтра и плоского складчатого фильтра с политетрафторэтиленовым покрытием (соответствует классам L и M), гарантирует работу без подъема пыли. Машина оснащена боковой щеткой для очистки угловых и краевых участков, а также большими колесами. Аккумуляторная батарея и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Автономная работа от батареи
  • До 60 минут непрерывной работы на одном заряде аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Рабочая ширина (мм) 450
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 625
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1800
Разрежение (мбар) 1
Объем мусоросборника (л) 20
Потребляемая мощность (Вт) 300
Уровень звукового давления (дБ(А)) 56
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 36,9
Вес (с упаковкой) (кг) 43,169
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 980 x 675 x 1070

Scope of supply

  • Отсек для принадлежностей

Оснащение

  • Класс пыли: M
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
Видео

Области применения
  • Офисные помещения
  • Отели
  • Аэропорты
Принадлежности
