Машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp
Аккумуляторная машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp, предназначенная для очистки текстильных напольных покрытий средней и большой площади. С низким уровнем шума и 2-ступенчатой системой фильтрации.
Мощная 36-вольтная литий-ионная аккумуляторная батарея, которой оснащается наша машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp, обеспечивает ее непрерывную работу на протяжении до 60 минут и возможность очистить за это время ковровое покрытие площадью до 1800 кв. м. Машина прекрасно подходит для очистки иглопробивных и коротковорсных велюровых ковров. Благодаря возможности регулировки положения цилиндрической щетки в зависимости от вида очищаемого покрытия она может без проблем использоваться и для очистки петельных ковров или велюровых ковров с длинным ворсом. Кроме того, оптимальная настройка щетки предотвращает повреждение напольного покрытия и уменьшает износ щетины. Машина CVS 65/1 Bp уже за один проход позволяет достичь результатов уборки, обеспечиваемых щеточным пылесосом, и благодаря низкому уровню шума (56 дБА)) подходит для применения в местах, требующих соблюдения тишины. При этом 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из предварительного фильтра и плоского складчатого фильтра с политетрафторэтиленовым покрытием (соответствует классам L и M), гарантирует работу без подъема пыли. Машина оснащена боковой щеткой для очистки угловых и краевых участков, а также большими колесами. Аккумуляторная батарея и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Автономная работа от батареи
- До 60 минут непрерывной работы на одном заряде аккумулятора.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Рабочая ширина (мм)
|450
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|625
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1800
|Разрежение (мбар)
|1
|Объем мусоросборника (л)
|20
|Потребляемая мощность (Вт)
|300
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|56
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|36,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|43,169
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|980 x 675 x 1070
Scope of supply
- Отсек для принадлежностей
Оснащение
- Класс пыли: M
- Автоматическая очистка фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
Видео
Области применения
- Офисные помещения
- Отели
- Аэропорты