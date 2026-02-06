Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Te

NT 22/1 Ap Te L с розеткой для подключения электроинструмента и полуавтоматической системой очистки фильтра. Мощное, но компактное и легкое устройство для профессиональных мастеров

Мастера по достоинству оценят этого маленького помощника. Пылесос для сбора сухого и влажного мусора NT 22/1 Ap Te L имеет розетку для подключения электроинструмента, он очень легкий и удобный для транспортировки и хранения. Модель впечатляет своими возможностями при решении задач, связанных и с легкими загрязнениями, и с большими объемами мусора в мастерской, автосервисе или магазине. Соединительное отверстие для всасывающего шланга расположено непосредственно на турбинной голове устройства что обеспечивает максимальную простоту утилизации собранного мусора. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Все вышеперечисленные особенности делают данную модель идеальным помощником при выполнении монтажных, строительных и отделочных работ.

Особенности и преимущества
Легкий вес с компактными габаритами
  • Легко и удобно перемещать и хранить
Влагостойкий патронный фильтр PES
  • Легкое переключение между режимами влажной и сухой уборки.
  • Фильтр-картридж PES не требует сушки перед использованием.
  • Экологичность: фильтр-картридж PES можно мыть.
Розетка для электроинструмента (с автоматическим запуском)
  • Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
  • Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
  • Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Адаптер для электроинструментов.
  • Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
  • В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
  • Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 72
Разрежение (мбар/кПа) 249 / 24,9
Объем мусоросборника (л) 22
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1300
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 72
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,1
Вес (с упаковкой) (кг) 9,298
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
  • Адаптер для подключения электроинструментов.

Оснащение

  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Te

Видео

Области применения
  • Идеальное устройство для кратковременной или умеренной уборки в широком спектре коммерческих областей применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
Принадлежности
