Мастера по достоинству оценят этого маленького помощника. Пылесос для сбора сухого и влажного мусора NT 22/1 Ap Te L имеет розетку для подключения электроинструмента, он очень легкий и удобный для транспортировки и хранения. Модель впечатляет своими возможностями при решении задач, связанных и с легкими загрязнениями, и с большими объемами мусора в мастерской, автосервисе или магазине. Соединительное отверстие для всасывающего шланга расположено непосредственно на турбинной голове устройства что обеспечивает максимальную простоту утилизации собранного мусора. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Все вышеперечисленные особенности делают данную модель идеальным помощником при выполнении монтажных, строительных и отделочных работ.