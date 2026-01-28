Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L
Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.
Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te идеальный аппарат для каждого кому важно иметь большой мусоросборник и при этом сохранять высокий уровень мобильности. Прочный 40-литровый бак, который с легкостью подходит для всех видов собираемой пыли и грязи, от мелкой до крупной, также как и жидкости, ко всему прочему оснащен отбойниками и надежными металическими колесами. Длительные, непрерывные рабочие интервалы возможны в любое время. Это, в частности, обеспечивается превосходной системой очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэстера PES. Новый центральный поворотный выключатель для выбора режим всасывания, плавная регулировка мощности и встроенная розетка для электроинструмента гарантируют простоту работы. Компактные размеры пылесоса делают простой перемещение и работу; эргономичная рукоятка толкаемого типа, может быть с легкости собрана и разобрана, а также доступна как опция. Будь то производственный зал, мастерская или стройплощадка: все операторы получат выгоду от широкого и недавно разработанного ассортимента аксессуаров, которые могут быть непосредственно храниться или быть закреплены на пылесосе.
Особенности и преимущества
Всасывающий шланг подключен к турбинной головеРазъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной голове
Устойчивое хранения и варианты крепленияКоробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной голове без соскальзывания благодаря прорезинненным поверхностям. Транспортировочные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.
Дополнительная рукоятка для транспортировкиОпциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.
Влагостойкий PES плоский складчатый фильтр
- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц
- Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|40
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|19
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая подготовка
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.