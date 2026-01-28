Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L

Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.

Наш пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te идеальный аппарат для каждого кому важно иметь большой мусоросборник и при этом сохранять высокий уровень мобильности. Прочный 40-литровый бак, который с легкостью подходит для всех видов собираемой пыли и грязи, от мелкой до крупной, также как и жидкости, ко всему прочему оснащен отбойниками и надежными металическими колесами. Длительные, непрерывные рабочие интервалы возможны в любое время. Это, в частности, обеспечивается превосходной системой очистки фильтра Tact и влагостойким плоским складчатым фильтром из полиэстера PES. Новый центральный поворотный выключатель для выбора режим всасывания, плавная регулировка мощности и встроенная розетка для электроинструмента гарантируют простоту работы. Компактные размеры пылесоса делают простой перемещение и работу; эргономичная рукоятка толкаемого типа, может быть с легкости собрана и разобрана, а также доступна как опция. Будь то производственный зал, мастерская или стройплощадка: все операторы получат выгоду от широкого и недавно разработанного ассортимента аксессуаров, которые могут быть непосредственно храниться или быть закреплены на пылесосе.

Особенности и преимущества
Всасывающий шланг подключен к турбинной голове
Всасывающий шланг подключен к турбинной голове
Разъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной голове
Устойчивое хранения и варианты крепления
Устойчивое хранения и варианты крепления
Коробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной голове без соскальзывания благодаря прорезинненным поверхностям. Транспортировочные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.
Дополнительная рукоятка для транспортировки
Дополнительная рукоятка для транспортировки
Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.
Влагостойкий PES плоский складчатый фильтр
  • Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц
  • Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 40
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 14,4
Вес (с упаковкой) (кг) 19
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 370 x 655

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая подготовка
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 40/1 Tact Te L

Видео

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.
Принадлежности
