Активная пена RM 812 ASF, 20л
Активное пенообразующее средство с мощным очищающим действием, эффективно удаляющее масла, смазки и минеральные загрязнения. Соответствует требованиям VDA, не повреждает поверхности и щетки.
Специальная формула предлагаемого Kärcher активного пенообразующего средства VehiclePro RM 812 Classic обеспечивает интенсивную и вместе с тем бережную очистку легковых и грузовых автомобилей. Продукт с интенсивным пенообразованием, пригодный для применения в моечных комплексах самообслуживания или автомобильных моечных установках, тщательно и надежно удаляет с поверхностей транспортных средств масляно-жировые и минеральные загрязнения. Он может использоваться и в качестве шампуня для щеточной мойки, причем объемная светлая пена значительно уменьшает загрязнение щеток и улучшает их скольжение для бережной обработки лакокрасочного покрытия. Кроме того, отличающееся низким расходом пенообразующее средство совместимо с используемыми после него восковыми продуктами, что предотвращает образование разводов. Оно соответствует требованиям VDA и способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вес (кг)
|20,52
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,185
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 240 x 390
Области применения
- Мойка транспортных средств
- Мойка коммерческого транспорта
- Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
- Легковые автомобили