Spuma activa RM 812 ASF, 20l

Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periilor. Respecta VDA.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 9
Greutate (kg) 20,5
Greutate cu ambalaj (kg) 22,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 240 x 390
Domenii de intrebuintare
  • Curatarea vehiculului
  • Spalarea autoutilitarelor
  • Vehicule, autoutilitare si biciclete
  • Autoturisme
