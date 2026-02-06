Spuma activa RM 812 ASF, 20l
Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periilor. Respecta VDA.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|9
|Greutate (kg)
|20,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 240 x 390
Domenii de intrebuintare
- Curatarea vehiculului
- Spalarea autoutilitarelor
- Vehicule, autoutilitare si biciclete
- Autoturisme