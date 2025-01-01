O nosso aspirador de cinzas sem fio AD 2 Battery facilita a remoção rápida de cinzas de lareiras, sistemas de aquecimento a pellets ou churrasqueiras a carvão. A potente bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V com tecnologia Real Time Technology, que exibe o tempo de funcionamento num visor LCD integrado, proporciona a autonomia necessária. Graças a inovações inteligentes, como a função ReBoost para uma limpeza eficaz do filtro com o toque de um botão, garante-se sempre uma potência de sucção elevada e consistente. Sujeira grossa, cinzas e até partículas de pó fino são aspiradas de forma fiável, mesmo em locais de difícil acesso, graças ao tubo de mão chanfrado. A mangueira de sucção flexível em metal revestido, bem como o recipiente de recolha de 14 litros resistente ao fogo, garantem a máxima segurança. E com o robusto filtro plano plissado com filtro de partículas grossas a montante, também em metal, o ar de exaustão permanece livre de pó. Após a utilização, basta inserir a mangueira de sucção no compartimento do aparelho, que fica armazenado de forma compacta.

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V Tecnologia em tempo real com visor LCD para exibir o estado de carregamento da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de alimentação por bateria Kärcher de 18 V. Tecnologia de limpeza de filtros Kärcher ReBoost – limpeza do filtro com o toque de um botão Para máxima segurança ao aspirar cinzas – mesmo quando usado incorretamente. Para uma potência de sucção consistentemente alta e grandes volumes de sujeira. Sistema de filtragem de peça única (resistente a chamas) com filtro plano plissado robusto e filtro metálico para partículas grossas. Para esvaziar e limpar o recipiente facilmente, sem entrar em contato com a sujeira. Nível de conforto extremamente elevado graças à remoção rápida do filtro em apenas uma etapa. Material resistente à chama, recipiente metálico e mangueira metálica (revestida). tubo portátil angulado Para uma limpeza completa de todos os cantos e locais de difícil acesso na chaminé. Mangueira de sucção de 1,2 metros feita de metal revestido. Para um alto nível de flexibilidade e horários de trabalho flexíveis. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" O recipiente pode ser aberto, fechado e esvaziado de forma rápida e fácil. Alça prática no recipiente Para facilitar o esvaziamento do recipiente. Posição de estacionamento prática no dispositivo Armazenamento de fácil acesso à mangueira de sucção – ideal para apoiar o aparelho em caso de interrupções de trabalho. Design compacto e leve Para armazenamento de dispositivos que economizam espaço.