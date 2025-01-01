      Aspirador de cinzas Kärcher com filtro retangular e carregador. Corpo preto com mangueira cinza e bocal metálico.

      Aspirador de cinza a bateria

      AD 2 Battery Set *EU

      Order number: 1.348-301.0

      • Plataforma de bateria de 18 V, autonomia de 13 minutos, reservatório metálico de 14 litros, mangueira de 1,2 m.
      • Bateria de 18 V, carregador de bateria, filtro plano plissado resistente a chamas