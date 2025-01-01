Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador de cinza a bateria
Order number: 1.348-301.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Potência de entrada nominal (W)
200
Poder de sucção (W)
45
Vácuo (mbar)
95
Fluxo de ar (L/s)
22
Capacidade do contêiner (L)
14
Dimensões nominais do acessório (mm)
35
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 13
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
300
Corrente de carregamento (A)
0.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Nível de potência sonora (dB(A))
78
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
3.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
6.6
Medidas (CxLxA) (mm)
328 x 343 x 431
Scope of supply
Equipment
Application areas