Potente, duradouro, fácil de usar, versátil e seguro: com o aspirador de cinzas e pó AD 2 com turbina de 600 watts, remover cinzas nunca foi tão fácil. Seu sistema integrado de limpeza de filtro proporciona uma potência de sucção duradoura, limpando o filtro obstruído com o toque de um botão, para que a potência de sucção seja imediatamente restaurada. Graças a um sistema de filtro único com filtro plano plissado robusto e filtro metálico para pó grosso, além de uma alça prática no recipiente, este pode ser esvaziado de forma fácil, rápida e sem contato com a sujeira. O recipiente metálico, a mangueira de sucção flexível feita de metal revestido e material resistente a chamas de alta qualidade proporcionam máxima segurança na coleta de cinzas. O tubo de mão chanfrado oferece conforto ideal durante o trabalho e um desempenho impressionante, especialmente em cantos e locais de difícil acesso na chaminé. Isso permite a aspiração completa dos resíduos de cinzas. Seu design compacto permite que o aspirador de cinzas seja armazenado em espaços pequenos e a mangueira de sucção pode ser convenientemente encostada ao aparelho quando não estiver em uso.

Tecnologia de limpeza de filtros Kärcher ReBoost – limpeza do filtro com o toque de um botão Para uma potência de sucção elevada e duradoura. Adequado para aspirar grandes quantidades de sujeira. Sistema de filtragem de peça única (resistente a chamas) com filtro plano plissado robusto e filtro metálico para partículas grossas. Para esvaziar e limpar o recipiente facilmente, sem entrar em contato com a sujeira. Nível de conforto extremamente elevado graças à remoção rápida do filtro em apenas uma etapa. Material resistente à chama, recipiente metálico e mangueira metálica (revestida). Para máxima segurança ao aspirar cinzas – mesmo quando usado incorretamente. tubo portátil angulado Para uma limpeza completa de todos os cantos e locais de difícil acesso na chaminé. Mangueira de sucção de 1,2 metros feita de metal revestido. Para um alto nível de flexibilidade e horários de trabalho flexíveis. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" O recipiente pode ser aberto, fechado e esvaziado de forma rápida e fácil. Alça prática no recipiente Para facilitar o esvaziamento do recipiente. Posição de estacionamento prática no dispositivo Armazenamento de fácil acesso à mangueira de sucção – ideal para apoiar o aparelho em caso de interrupções de trabalho. Gancho de corda grande Para armazenamento seguro e prático do cabo de conexão. Design compacto e leve Para armazenamento de dispositivos que economizam espaço.