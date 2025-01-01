      Aspirador Kärcher preto com mangueira cinza, filtro retangular e bocal metálico.

      Aspirador de pó para cinzas e pó

      AD 2 *EU

      Order number: 1.629-711.0

      • Limpeza do filtro, posição de descanso, armazenamento do cabo
      • Potência de entrada nominal de 600 W, recipiente metálico de 14 litros, mangueira de 1,2 m.
      • Filtro plano plissado resistente a chamas