Limpeza de pisos

Desempenho de área por carga de bateria ( m² ) 230 Capacidade do tanque, água doce ( mL ) 400 Capacidade do tanque, água suja ( mL ) 200 Número de fases atuais ( PH ) 1 Tensão ( V ) 100 - 240 Freqüência ( Hz ) 50 - 60 largura de trabalho do rolo ( mm ) 300 Tempo de secagem do piso ( min ) 2 nível de pressão sonora ( dB(A) ) 59 Tensão da bateria ( V ) 25 Capacidade da bateria ( Ah ) 2.85 Autonomia da bateria ( min ) 60 Tempo de carregamento da bateria ( h ) 4 Tipo de Bateria Bateria de íon-lítio Peso sem acessórios ( kg ) 4.3 Peso, incluindo embalagem ( kg ) 8.7 Medidas (CxLxA) ( mm ) 310 x 230 x 1210

** Os limpadores de piso Kärcher podem reduzir pela metade o seu tempo de limpeza, já que a sujeira doméstica comum pode ser removida de pisos duros em uma única etapa, eliminando a necessidade de aspirar antes de passar o esfregão.

* Os limpadores de piso Kärcher alcançam um desempenho de limpeza até 20% melhor em comparação com um esfregão convencional com capa de pano na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza, remoção de sujeira e limpeza de bordas.

Scope of supply rolo multisuperfície : 4 peç

Detergentes : 30 mL

Estação de limpeza e estacionamento

Carregador de bateria

Escova de limpeza