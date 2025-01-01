O aplicativo Kärcher Home & Garden transforma cada usuário em um especialista em limpeza e possibilita resultados de limpeza mais completos com a lavadora de alta pressão Kärcher K 2 Power Control. O aplicativo conta com um consultor prático que auxilia o usuário com dicas e truques para cada tarefa de limpeza. O aplicativo também oferece um serviço completo, incluindo informações sobre o equipamento, o aplicativo e o Portal de Serviços Kärcher. A K 2 Power Control Home, com o Kit Home contendo o limpador de superfícies T 1 e 500 ml de detergente "Patio & Deck", proporciona uma limpeza sem respingos em áreas maiores. O equipamento é equipado com uma pistola de alta pressão e duas lanças de pulverização com adaptador Quick Connect. O nível de pressão pode ser ajustado diretamente na lança Click Vario Power, para máximo controle em cada tarefa de limpeza. O equipamento também possui uma alça telescópica com altura ajustável para transporte e armazenamento confortáveis, uma mangueira de sucção para aplicação fácil de detergentes, suportes práticos para acessórios, uma pistola de alta pressão e cabo, além de uma mangueira de cinco metros.

