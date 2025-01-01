Site em manutenção - Prometemos ser breves
Bomba submersível para água suja
Order number: 1.645-800.0
Potência de entrada nominal (W)
280
Vazão máxima (L/h)
9500
Temperatura de entrega (°C)
35
Chefe de entrega (m)
6
Pressão (bar)
máx. 0.6
Tamanho do grão (mm)
20
Profundidade de imersão (m)
7
Água residual mínima, manual (mm)
25
altura residual da água (mm)
25
Tópico de conexão
G1 1/2
Rosca de conexão do lado da pressão
Rosca interna G1/2
Cabo de alimentação (m)
10
Tensão (V)
230 - 240
Freqüência (Hz)
50
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
3.8
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.6
Medidas (CxLxA) (mm)
229 x 238 x 303
Scope of supply
Equipment
Manual
