Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Removedor de ervas a bateria
Order number: 1.445-245.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Velocidade da escova (Rpm)
2300 - 2800
(mm)
180
Nylon
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Desempenho por carga de bateria (m²)
máx. 15
Autonomia por carga de bateria (min)
aprox. 15
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
300
Corrente de carregamento (A)
0.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
preto
Peso sem acessórios (kg)
2.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.9
Medidas (CxLxA) (mm)
1320 x 230 x 380
Scope of supply
Equipment
Application areas