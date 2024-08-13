Кислотное активное чистящее средство PressurePro RM 25, 10л

Кислотное средство для общей чистки, предназначенное для уборки в санитарных помещениях и на предприятиях пищевой промышленности. Удаляет известковые отложения, ржавчину, пивной и молочный камень, белковые и жировые загрязнения.

Благодаря широкому спектру действия кислотное активное чистящее средство PressurePro RM 25 используется для решения самых разнообразных задач чистки высоким давлением. Оно эффективно удаляет налет извести и ржавчины, пивной и молочный камень, а также жировые и белковые загрязнения. Поэтому средство прекрасно подходит для чистки емкостей и холодильных камер в пищевой промышленности, уборки в бассейнах или общественных туалетах. Кроме того, эффективная комбинация поверхностно-активных веществ, фосфорной и соляной кислот и компонентов для защиты металлов от коррозии позволяет тщательно и бережно очищать с его помощью доильное оборудование молочных ферм. При этом средство PressurePro RM 25 очень экономно в расходе, благодаря чему снижаются затраты на проведение уборки.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 0,2
Масса (кг) 10,94
Масса (с упаковкой) (кг) 11,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 188 x 307
Области применения
  • Чистка бочек
  • Уборка на молочных кухнях
  • Санитарные помещения
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
