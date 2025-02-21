Быстродействующая муфта
Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,462
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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