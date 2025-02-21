Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock

Комфорт в любой ситуации – дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные задачи в физиологически оптимальной позе. Регулярно меняя позу, вы уменьшаете нагрузку на опорно-двигательный аппарат и работаете более расслаблено. При этом возможность вращения струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает легкое и комфортное выполнение самого широкого спектра операций.

Спецификации

Технические характеристики

Масса (кг) 0,15
Масса (с упаковкой) (кг) 0,247
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 100 / 60 / 250

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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