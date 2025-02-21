Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock

Комфорт в любой ситуации – дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные задачи в физиологически оптимальной позе. Регулярно меняя позу, вы уменьшаете нагрузку на опорно-двигательный аппарат и работаете более расслаблено. При этом возможность вращения струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает легкое и комфортное выполнение самого широкого спектра операций.