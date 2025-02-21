Гибкая струйная трубка, 1050 мм
Струйная трубка с плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|210
|Длина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 150
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,65
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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