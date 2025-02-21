Инжектор высокого и низкого давления для чистящего средства (без сопел)

Для подачи чистящего средства в режимах высокого и низкого давления без прохождения через аппарат. Дозировка до 15 %.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 1,685
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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