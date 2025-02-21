Колено для T, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом
Эргономичное антистатические пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Антистатические свойства пластмассового колена номинальным диаметром DN 35 уменьшают образование во время уборки электростатического заряда, а встроенный регулятор подсоса воздуха позволяет уменьшать усилия, необходимые для перемещения насадки по текстильным напольным покрытиям с плотным или длинным ворсом. Колено имеет эргономичную форму, благодаря которой оно хорошо лежит в руке. Со стороны шланга оно оснащено разъемом под защелку версии 2.0 и, таким образом, как правило, совместимо с пылесосами, производимыми с 2017 г. С другой стороны оно имеет конический разъем, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Материал
|пластмасса
|Исполнение
|Антистатические свойства
|Соединение со стороны принадлежностей
|Конус
|Соединение со всасывающим шлангом*
|Защелка 2.0
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,118
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,132
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 90 x 52
* Разъемы с защелкой 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
* Разъемы с защелкой 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.
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Оригинальные запасные части
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