Комплект со шлангом высокого давления HK 7.5
Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.
Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 7,5 м, эргономичный пистолет и адаптер для доостащения аппарата системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Особенности и преимущества
Адаптер
- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Шланг высокого давления
- С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет
- Для эргономичной работы
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|7,5
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,218
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,408
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|551 x 250 x 60
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.