Комплект со шлангом высокого давления HK 7.5

Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.