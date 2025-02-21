Патронный фильтр KFI 3310

Патронный фильтр для сбора мелкого и крупного мусора, а также жидкостей без замены фильтра. Подходит к хозяйственным и бытовым моющим пылесосам Kärcher.

Патронный фильтр KFI 3310 позволяет выполнять влажную и сухую уборку без досадных перерывов, связанных с заменой фильтра. Патронный фильтр легко устанавливается и извлекается вращением – без дополнительных фиксирующих элементов. Разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 и MV 3, а также для моющих пылесосов Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002.

Особенности и преимущества
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic,, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 , MV 3
Патронный фильтр
  • Чередование операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
  • Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,3
Масса (с упаковкой) (кг) 0,182
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 122 x 122 x 115
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Мелкий мусор
  • Крупный мусор
  • Жидкости
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

