Патронный фильтр KFI 3310
Патронный фильтр для сбора мелкого и крупного мусора, а также жидкостей без замены фильтра. Подходит к хозяйственным и бытовым моющим пылесосам Kärcher.
Патронный фильтр KFI 3310 позволяет выполнять влажную и сухую уборку без досадных перерывов, связанных с заменой фильтра. Патронный фильтр легко устанавливается и извлекается вращением – без дополнительных фиксирующих элементов. Разработаны специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 и MV 3, а также для моющих пылесосов Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002.
Особенности и преимущества
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic,, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 , MV 3
Патронный фильтр
- Чередование операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
- Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,182
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|122 x 122 x 115
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости