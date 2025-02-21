Роликовая щетка 500, жесткая

Жесткая щеточная насадка для применения в комбинации с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки фасадов с шероховатыми поверхностями, каменных или деревянных террас. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.