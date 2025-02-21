Телескопическая штанга TL 7 F

Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.

Идеальное решение для мойки окон, фасадов и солнечных батарей при помощи щеток и осмотической воды: телескопическая штанга TL 7 F из стекловолокна, выдвигаемая на длину до 7 м. Практичные быстродействующие замки позволяют легко изменять рабочую длину, причем усилие зажима допускает индивидуальную регулировку без применения инструментов. Особенно удобную работу обеспечивает поворотная опорная часть штанги, к которой может быть при необходимости непосредственно прикреплен ремень для переноски.

Особенности и преимущества
Телескопическая штанга TL 7 F: Широкие функциональные возможности
Широкие функциональные возможности
Для мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Телескопическая штанга TL 7 F: Максимальная эргономичность
Максимальная эргономичность
Быстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Телескопическая штанга TL 7 F: Очень удобна в использовании
Очень удобна в использовании
Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
  • Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
  • Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации

Технические характеристики

Длина телескопической штанги (м) 2 - 7
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Материал Стекловолокно
Elements 5
Соединительная резьба M 18
Масса (с упаковкой) (кг) 5,1

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
  • Регулировка усилия зажима без применения инструментов
  • Крюк для шланга
  • Ограничитель выдвигания

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей
Принадлежности
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