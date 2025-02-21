Телескопическая штанга TL 7 F
Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.
Идеальное решение для мойки окон, фасадов и солнечных батарей при помощи щеток и осмотической воды: телескопическая штанга TL 7 F из стекловолокна, выдвигаемая на длину до 7 м. Практичные быстродействующие замки позволяют легко изменять рабочую длину, причем усилие зажима допускает индивидуальную регулировку без применения инструментов. Особенно удобную работу обеспечивает поворотная опорная часть штанги, к которой может быть при необходимости непосредственно прикреплен ремень для переноски.
Особенности и преимущества
Широкие функциональные возможностиДля мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Максимальная эргономичностьБыстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Очень удобна в использованииИзменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
- Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
- Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина телескопической штанги (м)
|2 - 7
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Материал
|Стекловолокно
|Elements
|5
|Соединительная резьба
|M 18
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,1
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Регулировка усилия зажима без применения инструментов
- Крюк для шланга
- Ограничитель выдвигания
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей