Телескопическая штанга TL 7 H
Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).
Решение для мойки окон, фасадов или солнечных батарей осмотической водой как в режиме низкого давления при помощи щеток, так и в режиме высокого давления: наша многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из композитного материала, раздвигаемая на длину до 7 м. Изготовленная из специальной смеси карбона со стекловолокном, она впечатляет особой прочностью при очень малом весе. Инновационные быстродействующие замки позволяют удобно изменять рабочую длину штанги, а защита от скручивания и поворотная опорная часть гарантируют максимальное удобство в работе. Обращение со штангой облегчает также возможность настройки усилия зажима без применения инструментов. Крюк на опорной части позволяет прикрепить к штанге ремень для переноски.
Особенности и преимущества
Широкие функциональные возможностиДля мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Максимальная эргономичностьЗащита от проворачивания сегментов штанги для удобной и безопасной работы. Быстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Очень удобна в использованииИзменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
- Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
- Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина телескопической штанги (м)
|2 - 7
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Материал
|композитный
|Elements
|5
|Соединительная резьба
|M 18
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,632
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Регулировка усилия зажима без применения инструментов
- Крюк для шланга
- Ограничитель выдвигания
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей