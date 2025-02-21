Устройство для гидроабразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)

Для добавления абразивного средства в струю высокого давления. Используется для удаления краски, ржавчины или окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без функции регулирования расхода

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 3,4
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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