Очистка резервуаров

Очистка резервуаров выполняется по мере необходимости для обеспечения надежной эксплуатации емкостей, устранения пирофорных отложений, остатков нефтешлама, различных загрязнений и ржавчины. При продолжительном нахождении жидких материалов различной плотности на стенках и дне изделий скапливаются отходы. Для того чтобы от них избавиться следует выполнить очистку резервуаров от нефтепродуктов с применением установок сверхвысокого давления.

Согласно правилам технической эксплуатации очистка внутренней поверхности резервуаров должна проводиться не реже чем 1 раз в 5 лет. Наиболее эффективным оборудованием очистки резервуаров являются индустриальные аппараты сверхвысокого давления Керхер WOMA, которые поставляет наша компания по приемлемым ценам. На сайте представлены агрегаты, отличающиеся высокой мощностью, относительно небольшими габаритами и функциональностью. Выполнять очистку нефтяного резервуара необходимо для увеличения рабочего объема, оценки технического состояния емкости и подготовки его к ремонтным работам.

Очистить топливные резервуары можно несколькими способами:

  • С помощью струи воды, которая подается под высоким давлением. В жидкости могут содержаться ПАВ, и другие добавки, существенно улучшающие отделение осадка от стенок. Такая технология считается наиболее эффективной и доступной.
  • Благодаря применению растворителей органического и неорганического типа. С помощью струи воды под высоким давлением производится высокоэффективная чистка поверхности любого вида.

Гидродинамическая очистка мазутного резервуара с использованием установок сверхвысокого давления от немецкого бренда является самой популярной. Возникшие отложения удаляются струей воды и собираются всасывающим устройством. К основным ее достоинствам можно отнести быстроту изъятия осадка, простой процесс, доступность и безопасность для персонала при очистке резервуаров АЗС.

Способы очистки отложений в резервуарах

Моечные головки

HKF 50 E

HKF 50 E

Пропускная способность: до 1200 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 230 В
Мощность: 20 Вт
Диаметр горловины: от 55 мм
Класс защиты: IP 65
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг

 

HKF 50 P

HKF 50 P

 

Пропускная способность: до 1200 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды до: 95 °C
Привод: Пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход воздуха: 450 л/мин
Диаметр горловины: от 55 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг

 

HKS 100

HKS 100 

Пропускная способность: до 6000 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 85 °C
Привод: от потока жидкости
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг

HKF 200 ET

HKF 200 ET

Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: от 140 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг

HKF 200 EP

HKF 200 EP

Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход воздуха: 500 л/мин
Диаметр горловины: от 140 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг

BC 14/12 vinnaya bochka

BC 14/12 (для винных бочек)

Пропускная способность: до 1400 л/ч
Давление: до 120 бар
Температура воды: до 80 °C
Привод: Электрический, 220 В
Мощность: 40 Вт
Диаметр горловины: от 40 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 5 кг

Аппараты высокого давления для чистки емкостей

HD-ST 13/12

HD-ST 13/12-4ST

Производительность: до 1300 л/ч
Давление: 120 бар
Температура воды: до 85 °C
Питание: 400 В
Мощность: 6,4 кВт
Масса: 72 кг

HDC classic

HDC Classic

Производительность: до 2000 л/ч
Давление: 80/160 бар
Температура воды: до 85 °C
Питание: 400 В
Мощность: 11 кВт
Масса: 150 кг

 

Другие области применения

 

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