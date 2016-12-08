Очистка резервуаров
Очистка резервуаров выполняется по мере необходимости для обеспечения надежной эксплуатации емкостей, устранения пирофорных отложений, остатков нефтешлама, различных загрязнений и ржавчины. При продолжительном нахождении жидких материалов различной плотности на стенках и дне изделий скапливаются отходы. Для того чтобы от них избавиться следует выполнить очистку резервуаров от нефтепродуктов с применением установок сверхвысокого давления.
Согласно правилам технической эксплуатации очистка внутренней поверхности резервуаров должна проводиться не реже чем 1 раз в 5 лет. Наиболее эффективным оборудованием очистки резервуаров являются индустриальные аппараты сверхвысокого давления Керхер WOMA, которые поставляет наша компания по приемлемым ценам. На сайте представлены агрегаты, отличающиеся высокой мощностью, относительно небольшими габаритами и функциональностью. Выполнять очистку нефтяного резервуара необходимо для увеличения рабочего объема, оценки технического состояния емкости и подготовки его к ремонтным работам.
Очистить топливные резервуары можно несколькими способами:
- С помощью струи воды, которая подается под высоким давлением. В жидкости могут содержаться ПАВ, и другие добавки, существенно улучшающие отделение осадка от стенок. Такая технология считается наиболее эффективной и доступной.
- Благодаря применению растворителей органического и неорганического типа. С помощью струи воды под высоким давлением производится высокоэффективная чистка поверхности любого вида.
Гидродинамическая очистка мазутного резервуара с использованием установок сверхвысокого давления от немецкого бренда является самой популярной. Возникшие отложения удаляются струей воды и собираются всасывающим устройством. К основным ее достоинствам можно отнести быстроту изъятия осадка, простой процесс, доступность и безопасность для персонала при очистке резервуаров АЗС.
Способы очистки отложений в резервуарах
Моечные головки
HKF 50 E
Пропускная способность: до 1200 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 230 В
Мощность: 20 Вт
Диаметр горловины: от 55 мм
Класс защиты: IP 65
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг
HKF 50 P
Пропускная способность: до 1200 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды до: 95 °C
Привод: Пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход воздуха: 450 л/мин
Диаметр горловины: от 55 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг
HKS 100
Пропускная способность: до 6000 л/ч
Давление: до 100 бар
Температура воды: до 85 °C
Привод: от потока жидкости
Диаметр горловины: от 200 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 7 кг
HKF 200 ET
Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: Электрический, 400 В
Мощность: 120 Вт
Диаметр горловины: от 140 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг
HKF 200 EP
Пропускная способность: до 10000 л/ч
Давление: до 200 бар
Температура воды: до 95 °C
Привод: пневматический
Давление сж. воздуха: 4-7 бар
Расход воздуха: 500 л/мин
Диаметр горловины: от 140 мм
Материал: Нерж. сталь
Вес: 40 кг