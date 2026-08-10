Цепь для CNS 36-35 Battery
Обеспечивает высочайшее качество резки каждый раз: цепь пилы CNS 36-35 Battery 35 см в длину. С низким эффектом отдачи и системой натяжения цепи, которая не требует применения инструментов.
Установка цепи аккумуляторной пилы CNS 36-35 на ее шину длиной 35 см происходит быстро и легко благодаря системе натяжения цепи без инструментов. Она всегда обеспечивает оптимальную производительность резки, отличается высокой прочностью и универсальностью. Также впечатляет низкий уровень вибрации и малая отдача.
Особенности и преимущества
Качественная цепь
- Обеспечивает постоянное высокое качество распиловки аккумуляторными цепными пилами Kärcher.
Цепь можно заменить без инструментов
- Замена цепи не требует усилий.
Низкий эффект отдачи
- Низкий уровень отдачи при высокой мощности.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|0,135
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,152
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 35 x 5
Области применения
- Спиливание небольших деревьев
- Сучья
- Дрова