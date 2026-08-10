Chain Chainsaw 35cm 36V

Asigură tăier de cea mai bună calitate de fiecare dată: lanțul drujbei alimentate cu acumulatori CNS 36-35 Battery pe tija de 35 cm lungime. Cu un efect redus de recul și un sistem de tensionare a lanțului care nu necesită unelte.

Montarea lanțului de ferăstrău pe drujba CNS 36-35 pe bara acestuia de 35 cm lungime este rapidă și ușoară datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanțului. Îți oferă performanțe optime de tăiere de fiecare dată și este extrem de durabil și versatil. Valoarea scăzută a vibrațiilor generate de lanțul cu recul scăzut este, de asemenea, impresionantă.

Caracteristici si beneficii
Lanț de înaltă calitate
  • Obține întotdeauna tăieturile de cea mai bună calitate cu drujbele Kärcher.
Lanțul poate fi înlocuit fără unelte
  • Înlocuirea lanțului se face fără efort.
Efect scăzut de recul
  • Recul redus și performanță ridicată în același timp.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea argintiu
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 480 x 35 x 5
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Arbori
  • Ramuri
  • Lemn de foc
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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