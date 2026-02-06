Drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery

Cu o viteză excepțională a lanțului și o lungime optimă a lamei, drujba cu acumulator CNS 36-35 este ideală pentru sarcinile de întreținere a copacilor.

Datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere, drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery taie chiar și crengile groase ale copacilor. Sistemul de întindere a lanțului fără unelte și sistemul de lubrifiere automată a lanțului fac ca utilizarea aparatului să fie foarte simplă - atât pentru amatori, cât și pentru profesioniști. Frâna mecanică și electrică și sistemul de deblocare a drujbei o fac deosebit de sigură. Setul de livrare include o lamă, un lanț, un flacon cu ulei pentru lanț și o teacă pentru lamă.

Caracteristici si beneficii
Drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery: Tensionarea lanțului fără unelte
Tensionarea lanțului fără unelte
Lanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton
Drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery: Lubrifiere automata a lantului
Lubrifiere automata a lantului
Pentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț
Drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery: Protecție de lovituri
Protecție de lovituri
Lanțul se oprește imediat - pentru siguranță maximă în cazul unui efect de recul
Vârf de protecție
  • Ghidare sigură și tăieturi precise, deoarece druja se atașează de materialul care urmează a fi tăiat
Viteză avansată
  • Viteză mare a lanțului de 21 m / s - pentru lucrări de tăiere rapidă.
Aplicații variate
  • Lama de ferăstrău lungă de 35 de centimetri - ideală pentru toate aplicațiile convenționale.
Deblocare sigură
  • Previne pornirea neintenționată a drujei
Rezervor transparent de ulei
  • Utilizatorii pot verifica oricând nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă
Motor fără perii
  • Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Lama de taiere (cm) 35
Viteza lanțului (m/s) 21
Pasul lanțului 3/8" LP
Grosime zale de antrenare 1.1 mm / 0.043"
Numărul de manete de antrenare 52
Capacitatea rezervorului de ulei (ml) 190
Nivelul de zgomot asigurat (dB(A)) 104
Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²) 3,6
Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 4,9
Propulsie Motor fără perii
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 36
Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri) max. 200 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 50 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,3
Greutate cu ambalaj (kg) 5,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø ramuri: 10 cm

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Lama de taiere
  • Lanţ de drujbă
  • Sticlă de ulei

Echipament

  • Protecție lanț
  • Tensionarea lanțului fără unelte
  • Lubrifiere automata a lantului
  • Frână cu lanț
  • Indicatorul nivelului de ulei
Drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery

Video

Domenii de intrebuintare
  • Ramuri
  • Lemn de foc
  • Arbori
Accesorii
