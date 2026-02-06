Drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery
Cu o viteză excepțională a lanțului și o lungime optimă a lamei, drujba cu acumulator CNS 36-35 este ideală pentru sarcinile de întreținere a copacilor.
Datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere, drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery taie chiar și crengile groase ale copacilor. Sistemul de întindere a lanțului fără unelte și sistemul de lubrifiere automată a lanțului fac ca utilizarea aparatului să fie foarte simplă - atât pentru amatori, cât și pentru profesioniști. Frâna mecanică și electrică și sistemul de deblocare a drujbei o fac deosebit de sigură. Setul de livrare include o lamă, un lanț, un flacon cu ulei pentru lanț și o teacă pentru lamă.
Caracteristici si beneficii
Tensionarea lanțului fără unelteLanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton
Lubrifiere automata a lantuluiPentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț
Protecție de lovituriLanțul se oprește imediat - pentru siguranță maximă în cazul unui efect de recul
Vârf de protecție
- Ghidare sigură și tăieturi precise, deoarece druja se atașează de materialul care urmează a fi tăiat
Viteză avansată
- Viteză mare a lanțului de 21 m / s - pentru lucrări de tăiere rapidă.
Aplicații variate
- Lama de ferăstrău lungă de 35 de centimetri - ideală pentru toate aplicațiile convenționale.
Deblocare sigură
- Previne pornirea neintenționată a drujei
Rezervor transparent de ulei
- Utilizatorii pot verifica oricând nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă
Motor fără perii
- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lama de taiere (cm)
|35
|Viteza lanțului (m/s)
|21
|Pasul lanțului
|3/8" LP
|Grosime zale de antrenare
|1.1 mm / 0.043"
|Numărul de manete de antrenare
|52
|Capacitatea rezervorului de ulei (ml)
|190
|Nivelul de zgomot asigurat (dB(A))
|104
|Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²)
|3,6
|Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Propulsie
|Motor fără perii
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø ramuri: 10 cm
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lama de taiere
- Lanţ de drujbă
- Sticlă de ulei
Echipament
- Protecție lanț
- Tensionarea lanțului fără unelte
- Lubrifiere automata a lantului
- Frână cu lanț
- Indicatorul nivelului de ulei
Video
Domenii de intrebuintare
- Ramuri
- Lemn de foc
- Arbori