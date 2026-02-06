Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery
С высокой скоростью цепи и длинным лезвием: аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 идеально подходит для сложных задач по уходу за деревьями. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Даже толстые ветви не являются проблемой для цепной пилы CNS 36-35 Battery благодаря ее выдающейся скорости и оптимальной ширине резки. Система натяжения цепи, которая не требует инструментов, и автоматическая смазка цепи делают работу чрезвычайно простой - как для профессионалов, так и для начинающих. Тормоз цепной пилы и система с двумя переключателями всегда обеспечивают безопасность во время использования. В комплект поставки входят: цепная пила, шина, цепь, защитный чехол для шины и цепное масло. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Натяжение цепи без применения инструментовЦепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.
Автоматическое смазывание цепиУменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.
Защита от травмНемедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.
Зубчатый упор
- Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.
Высокая скорость
- Высокая скорость движения цепи (21 м/с) гарантирует динамичную работу.
Широкие функциональные возможности
- 35-сантиметровая длина шины является оптимальной для выполнения всех типовых работ.
Предохранитель
- Исключает непреднамеренное включение цепной пилы.
Масляный бачок со смотровым стеклом
- Прозрачное смотровое стекло позволяет в любой момент контролировать уровень масла.
Бесщеточный электродвигатель
- Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Шина (см)
|35
|Скорость движения цепи (м/с)
|21
|Шаг цепи
|3/8" LP
|Толщина приводных звеньев
|1.1 mm / 0.043"
|Число приводных звеньев
|52
|Объем масляного бачка (мл)
|190
|Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А))
|104
|Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3,6
|Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|4,9
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Время работы от 1 заряда (мин) (разр.)
|макс. 200 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 50 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,34
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,61
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|825 x 222 x 235
* Ø веток: 10 см
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Шина
- Цепь пилы
- Емкость с маслом
Оснащение
- Защитный кожух цепи
- Натяжение цепи без применения инструментов
- Автоматическое смазывание цепи
- Тормоз цепи
- Индикатор уровня масла
Видео
Области применения
- Сучья
- Дрова
- Спиливание небольших деревьев