Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery

С высокой скоростью цепи и длинным лезвием: аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 идеально подходит для сложных задач по уходу за деревьями. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Даже толстые ветви не являются проблемой для цепной пилы CNS 36-35 Battery благодаря ее выдающейся скорости и оптимальной ширине резки. Система натяжения цепи, которая не требует инструментов, и автоматическая смазка цепи делают работу чрезвычайно простой - как для профессионалов, так и для начинающих. Тормоз цепной пилы и система с двумя переключателями всегда обеспечивают безопасность во время использования. В комплект поставки входят: цепная пила, шина, цепь, защитный чехол для шины и цепное масло. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery: Натяжение цепи без применения инструментов
Натяжение цепи без применения инструментов
Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.
Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery: Автоматическое смазывание цепи
Автоматическое смазывание цепи
Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.
Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery: Защита от травм
Защита от травм
Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.
Зубчатый упор
  • Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.
Высокая скорость
  • Высокая скорость движения цепи (21 м/с) гарантирует динамичную работу.
Широкие функциональные возможности
  • 35-сантиметровая длина шины является оптимальной для выполнения всех типовых работ.
Предохранитель
  • Исключает непреднамеренное включение цепной пилы.
Масляный бачок со смотровым стеклом
  • Прозрачное смотровое стекло позволяет в любой момент контролировать уровень масла.
Бесщеточный электродвигатель
  • Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Шина (см) 35
Скорость движения цепи (м/с) 21
Шаг цепи 3/8" LP
Толщина приводных звеньев 1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев 52
Объем масляного бачка (мл) 190
Макс. уровень звуковой мощности (дБ(А)) 104
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3,6
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 4,9
Привод Бесщеточный электродвигатель
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Время работы от 1 заряда (мин) (разр.) макс. 200 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 50 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,34
Вес (с упаковкой) (кг) 5,61
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 825 x 222 x 235

* Ø веток: 10 см

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Шина
  • Цепь пилы
  • Емкость с маслом

Оснащение

  • Защитный кожух цепи
  • Натяжение цепи без применения инструментов
  • Автоматическое смазывание цепи
  • Тормоз цепи
  • Индикатор уровня масла
Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery

Видео

Области применения
  • Сучья
  • Дрова
  • Спиливание небольших деревьев
Принадлежности
