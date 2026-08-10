Фильтр

Для оптимальных результатов уборки: комплект из 2 высококачественных сменных фильтров для робота-пылесоса RCV 2.

В комплект входят 2 сменных фильтра для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме всасывания высококачественный фильтр обеспечивает оптимальный результат уборки, задерживая большую часть пыли. Материал фильтра допускает промывку, что значительно облегчает его очистку.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,006
Вес (с упаковкой) (кг) 0,038
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 75 x 62 x 8
Совместимая техника
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Created with AI (artificial intelligence)

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