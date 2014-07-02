Фильтр HEPA 12
Высокоэффективный фильтр HEPA 12 надежно удерживает пыльцу, споры грибов, бактерий и клещей. Фильтруется 99,9% всех частиц размером более 0.3 мкм.
Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтр гарантирует надежную фильтрацию всех аллергентов и пыли, обеспечивая безупречную чистоту. Фильтруется 99,9% частиц размером свыше 0,3 мкм, и таким образом воздух на выходе чище, чем воздух в помещении. Идеальное решение для склонных к аллергии людей!
Особенности и преимущества
Высокая эффективность фильтрации
- Надежно задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.
- Эффективная фильтрация пыли и аллергенов.
Идеально подходит для страдающих аллергией
- Фильтрация 99,9 % аллергенных частиц размерами свыше 0,3 мкм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,067
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,107
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|158 x 105 x 22