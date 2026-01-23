Паропылесос SV 7 Premium

Очитска паром, уборка пылесосом с аква-фильтром и читска текстильных покрытий - вот основные функции паропылесоса SV 7 Premium.

Паропылесос Kärcher SV 7 Premium сочитает в себе все преимущества пароочистителя и пылесоса для сухой уборки. Например, он способен всасывать мелкий мусор, делать влажную уборку и даже высушивать поверхность. Благодаря большому количеству насадко и аксессуаров этим одним аппаратом можно провести полноценную генеральную уборку всего дома без применения химии.

Особенности и преимущества
Аппарат 3-в-1
Аппарат 3-в-1
Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе.
Многоступенчатая система фильтрации
Многоступенчатая система фильтрации
Система фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и HEPA-фильтра по стандарту EN 1822:1998) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.
Удобная напольная насадка
Удобная напольная насадка
Быстрое и легкое чередование 3 разных операций по уборке любых твердых и ковровых напольных покрытий.
Универсальные возможности
  • Сила всасывания изменяется регулятором на рукоятке, а подача пара – на корпусе аппарата.
4-уровневая регулировка мощности
  • Силу всасывания можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
5-ступенчатая регулировка подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Работа без перерывов
  • Уборка без перерывов обеспечивается возможностью быстро и легко доливать воду в бачок в любое время.
Отсек для кабеля
  • Оптимальное размещение кабеля уменьшает место, занимаемое аппаратом при хранении.
Предохранитель
  • Блокирует подачу пара, предотвращая тем самым непреднамеренное включение аппарата.
Универсальность
  • Многофункциональный аппарат с обширным набором принадлежностей позволяет без применения бытовой химии производить уборку во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. мощность (Вт) 2200
Объем воды (л) 0,45
Макс. давление пара (бар) макс. 4
Фильтр для воды (л) 1,2
Разрежение (мбар/кПа) 210 / 21
Длина кабеля (м) 6
Время нагрева (мин) 5
Выпуск пара (г/ч) 65
Система фильтрации Многоступенчатая система фильтрации
Мощность нагревателя (Вт) 1100
Возможность долива воды без перерывов
Дополнительная мощность всасывания (л) 0,6
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,4
Вес (с упаковкой) (кг) 15,592
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
  • Комплект для уборки пола (с паровой обработкой): Три варианта применения: для чистки различных твердых и ковровых покрытий, 2 удлинительные трубки с подводом пара по 0,5 м
  • Ручная насадка (для паровой обработки): Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
  • Точечное сопло (для паровой обработки): Можно соединить с удлинительной трубкой и круглой щеткой (4 разных цветов)
  • Насадки для мягкой мебели (большая и малая)
  • Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели
  • Пеногаситель “FoamStop”
  • Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей
  • Насадки для окон (большая и малая)
  • Комплект круглых щеток
  • Насадка с щеточным венцом
  • Шланг с подводкой пара и рукояткой

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на корпусе (5-ступенчатый)
  • Регулятор силы всасывания: на рукоятке (4-ступенчатый)
  • Система 2 резервуаров
Паропылесос SV 7 Premium
Области применения
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
Чистящее средство
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

