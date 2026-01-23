Aspirator cu abur SV 7
Curatarea cu abur, aspirarea și uscarea într-o singură trecere. Aspiratorul cu abur SV 7 combină multifuncționalitatea și confortul maxim într-un singur dispozitiv!
Aspiratorul cu abur Kärcher SV 7 combină avantajele dispozitivelor de curățat cu abur cu puterea aspiratoarelor uscate. De exemplu, se preiau firimiturile, se șterge umed și se usucă ulterior, toate într-o singură procedură ușoară. Acest dispozitiv impresioneaza si cu accesoriile potrivite poate curăța orice locuință ușor, rapid și fără substanțe chimice.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv 3-in-1Curatare cu abur, aspirare si uscare intr-o singura procedura.
Sistem de filtrare multipluApa, spuma si filtrele HEPA (EN 1822:1998) retin chiar si cele mai mici particule.
Duza pentru podea confortabilaComutare rapida si simpla intre 3 aplicatii diferite pe toate suprafetele dure si covoare.
Operare simplă
- Puterea de aspirare poate fi controlata de pe maner, iar fluxul de abur reglat de pe aparat.
Control al puterii de aspiratie pe 4 nivele
- Puterea de aspirare poate fi reglata individual conform suprafetei si murdariei.
Control al volumului de abur pe 5 nivele
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Abur continuu
- Rezervorul poate fi reumplut rapid si usor pentru o utilizare continua.
Compartiment integrat pentru depozitarea cablului
- Depozitare optima a cablului pentru economie de spatiu.
Protecție impotriva accesului copiilor
- Blocheaza functia de abur pentru a proteja aparatul impotriva utilizarii necorespunzatoare.
Gama larga de aplicatii
- Aparatul multifunctional cu accesorii multiple, este ideal pentru utilizarea in gospodarie, fara utilizarea substantelor chimice.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Putere maxima (W)
|2200
|Capacitate boiler apa (l)
|0,45
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 4
|Filtru de apă (l)
|1,2
|Vacuum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Lungimea cablului (m)
|6
|Timp de încălzire (min)
|5
|Jet de aburi (g/h)
|65
|Sistem de filtrare
|Sistem de filtrare multiplu
|Capacitate de încălzire (W)
|1100
|Umplere permanenta
|Volum suplimentar de aspirare (l)
|0,6
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|15,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
- Kit pentru podea cu functie de aspirare: Trei aplicatii diferite pentru suprafete dure si mocheta si doua tuburi de aspiratie cu abur cu o lungime de 0,5 m
- Duza manuala cu functie de aspirare cu abur: Poate fi combinata cu duza pentru ferestre (mare si mica), capatul de perie sau laveta bumbac
- Duza ingusta pentru aspirarea cu abur: Poate fi combinata cu o piesa de prelungire si perii rotunde (4 culori diferite)
- Duza pentru tapiserii (mica si mare)
- Duza pentru rosturi, perie pentru mobila
- Antispumant"FoamStop"
- Cana de masurare, perie de curatare, sac accesorii
- duză pentru geamuri, mică și mare
- Set de perii rotunde
- înlocuire coroană perie
- Furtun de aspirare abur cu maner
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: Pe aparat (cinci trepte)
- Reglarea puterii de aspiratie: pe mâner (patru trepte)
- Sistem cu două rezervoare
Domenii de intrebuintare
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite