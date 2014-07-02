Filtrul EPA 12

Filtrul de inalta performanta HEPA retine polenul, sporii de ciuperci, bacteriile si resturile lasate de capuse. 99,9% din particulele peste 0,3 µ vor fi inlaturate.

Ajutor pentru cei care sufera de alergii si ideal pentru cei care iubesc aerul curat: filtrul de inalta performanta HEPA 12 (EN1822:1998) retine in mod fiabil polenul, sporii fungici, bacteriile si extrementele de molii. Filtrul de inalta performanta asigura filtrarea fiabila a tuturor alergenilor si a prafului si garanteaza curatenie perfecta. Aerul descarcat este mai curat decat aerul din camera, cu 99,9% din toate particulele alergenice mai mare decat 0,3 μ retinut. Solutia ideala pentru persoanele cu cerinte de igiena deosebit de mari.

Caracteristici si beneficii
Putere de filtrare de înaltă eficienţă
  • Filtrarea polenului, a sporilor de ciuperci, a bacteriilor și a excrementelor acarienilor.
  • Filtrarea fiabilă a alergenilor și a prafului.
Ideal pentru cei care suferă de alergii!
  • 99,9% din toate particulele declanşatoare de alergii, mai mari de 0, 3 µm sunt capturate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 158 x 105 x 22
Masini compatibile
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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