Filtrul EPA 12
Filtrul de inalta performanta HEPA retine polenul, sporii de ciuperci, bacteriile si resturile lasate de capuse. 99,9% din particulele peste 0,3 µ vor fi inlaturate.
Ajutor pentru cei care sufera de alergii si ideal pentru cei care iubesc aerul curat: filtrul de inalta performanta HEPA 12 (EN1822:1998) retine in mod fiabil polenul, sporii fungici, bacteriile si extrementele de molii. Filtrul de inalta performanta asigura filtrarea fiabila a tuturor alergenilor si a prafului si garanteaza curatenie perfecta. Aerul descarcat este mai curat decat aerul din camera, cu 99,9% din toate particulele alergenice mai mare decat 0,3 μ retinut. Solutia ideala pentru persoanele cu cerinte de igiena deosebit de mari.
Caracteristici si beneficii
Putere de filtrare de înaltă eficienţă
- Filtrarea polenului, a sporilor de ciuperci, a bacteriilor și a excrementelor acarienilor.
- Filtrarea fiabilă a alergenilor și a prafului.
Ideal pentru cei care suferă de alergii!
- 99,9% din toate particulele declanşatoare de alergii, mai mari de 0, 3 µm sunt capturate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|158 x 105 x 22