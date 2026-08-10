Фильтр-мешки к пылесосу Kärcher VC 2

Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора подходят к пылесосу Kärcher VC 2.

Фильтр-мешки из нетканого материала, подходящие к пылесосу VC 2, снабжены практичной заслонкой, позволяющей выбрасывать собранный мусор, не вступая в контакт с ним.

Особенности и преимущества
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой
  • Для гигиеничного удаления без контакта с грязью
Большая вместимость
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет Белый
Вес (кг) 0,18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,28
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 160 x 32,5
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор
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Created with AI (artificial intelligence)

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