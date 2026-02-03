Пылесос VC 2 (ERP)
Компактный и надежный мешковой пылесос VC 2 специально преназначен для быстрой и эффективной сухой уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий. Революционно энергосбеегающая модель, которая потребляет всего 700 Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Бюджетный пылесос в линейке пылесосов Керхер оснащен НЕРА-фильтром 12, что обеспечивает высокоэффективное удержание пыли и гарантирует чистую уборку. НЕРА-фильтр позволяет практически полностью избавится от избыточной пыли, которая поднимается в процессе уборки. Бюджетный пылесос Karcher VC 2 по своим параметрам не сильно уступает своим более дорогостоящим аналогам. Аксессуары могут удобно располагаться на корпусе аппарата.
Особенности и преимущества
Простая в использовании система фильтр- мешков.Заполненный фильтр-мешок легко выбрасывается. Никакого контакта с мусором.
Отсек для хранения аксессуаровАксессуары можно удобно хранить в устройстве. Это значит, что насадки всегда под рукой.
Съемная насадка для полаВозможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Возможность «парковки»
- Быстрая и безопасная парковка устройства во время рабочих перерывов.
Фильтр HEPA 13
- Фильтруется даже самая мелкая пыль, такая как пыльца и другие аллергены.
- Чистый воздух для здоровой жизни в доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Рабочий радиус (м)
|7,5
|Объем фильтр-мешка (л)
|2,8
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Уровень шума (дБ(А))
|76
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
- Фильтр-мешок: Флис
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
Оснащение
- Переключаемая насадка для сухой уборки
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Деликатные поверхности