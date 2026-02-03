Пылесос VC 2 (ERP)

Компактный и надежный мешковой пылесос VC 2 специально преназначен для быстрой и эффективной сухой уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий.

Компактный и надежный мешковой пылесос VC 2 специально преназначен для быстрой и эффективной сухой уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий. Революционно энергосбеегающая модель, которая потребляет всего 700 Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Бюджетный пылесос в линейке пылесосов Керхер оснащен НЕРА-фильтром 12, что обеспечивает высокоэффективное удержание пыли и гарантирует чистую уборку. НЕРА-фильтр позволяет практически полностью избавится от избыточной пыли, которая поднимается в процессе уборки. Бюджетный пылесос Karcher VC 2 по своим параметрам не сильно уступает своим более дорогостоящим аналогам. Аксессуары могут удобно располагаться на корпусе аппарата.

Особенности и преимущества
Пылесос VC 2 (ERP): Простая в использовании система фильтр- мешков.
Простая в использовании система фильтр- мешков.
Заполненный фильтр-мешок легко выбрасывается. Никакого контакта с мусором.
Пылесос VC 2 (ERP): Отсек для хранения аксессуаров
Отсек для хранения аксессуаров
Аксессуары можно удобно хранить в устройстве. Это значит, что насадки всегда под рукой.
Пылесос VC 2 (ERP): Съемная насадка для пола
Съемная насадка для пола
Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Возможность «парковки»
  • Быстрая и безопасная парковка устройства во время рабочих перерывов.
Фильтр HEPA 13
  • Фильтруется даже самая мелкая пыль, такая как пыльца и другие аллергены.
  • Чистый воздух для здоровой жизни в доме.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 700
Рабочий радиус (м) 7,5
Объем фильтр-мешка (л) 2,8
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Уровень шума (дБ(А)) 76
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,1
Вес (с упаковкой) (кг) 8,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
  • Фильтр-мешок: Флис
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
  • Насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели

Оснащение

  • Переключаемая насадка для сухой уборки
  • Удобное парковочное положение
  • Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Деликатные поверхности
