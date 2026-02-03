VC 2 de la Kärcher impresionează cu un sistem de filtrare igienic și convenabil: sacii plini pot fi eliminați în mod convenabil fără a intra în contact cu murdăria. Aspiratorul compact este potrivit pentru utilizarea în apartamente sau case mai mici. Ideal pentru curățarea temeinică a pardoselilor dure și a covoarelor sau, datorită duzei pentru spații înguste și periei pentru mobilă, este potrivit și pentru curățarea locurilor înguste și a suprafețelor sensibile. Un alt punct forte al modelului VC 2 este filtrul de igienă HEPA, care filtrează în mod fiabil cea mai fină murdărie, cum ar fi polenul sau alte particule care provoacă alergii. Un compartiment integrat pentru accesorii, reglarea puterii pe aparat și o poziție practică de parcare oferă un confort suplimentar în timpul lucrului.