Aspirator VC 2 (ERP)

Aspiratorul VC 2 cu sac este soluția ideală pentru curățarea practică a apartamentelor și caselor mai mici. Design compact, flexibil și ușor de utilizat.

VC 2 de la Kärcher impresionează cu un sistem de filtrare igienic și convenabil: sacii plini pot fi eliminați în mod convenabil fără a intra în contact cu murdăria. Aspiratorul compact este potrivit pentru utilizarea în apartamente sau case mai mici. Ideal pentru curățarea temeinică a pardoselilor dure și a covoarelor sau, datorită duzei pentru spații înguste și periei pentru mobilă, este potrivit și pentru curățarea locurilor înguste și a suprafețelor sensibile. Un alt punct forte al modelului VC 2 este filtrul de igienă HEPA, care filtrează în mod fiabil cea mai fină murdărie, cum ar fi polenul sau alte particule care provoacă alergii. Un compartiment integrat pentru accesorii, reglarea puterii pe aparat și o poziție practică de parcare oferă un confort suplimentar în timpul lucrului.

Caracteristici si beneficii
Aspirator VC 2 (ERP): Sistem de filtrare cu sac ușor de utilizat
Usor de indepartat Fara contact cu murdaria
Aspirator VC 2 (ERP): Depozitarea accesoriilor
Accesoriile pot fi depozitate, in ordine, pe aparat Aceasta inseamna ca duza este mereu la indemana
Aspirator VC 2 (ERP): Duză pentru podea detașabilă
Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Poziție de parcare
  • Poziție de parcare rapidă, în pauzele scurte de lucru
Filtru HEPA 13
  • Filtre fiabile, pentru praf fin, polen sau alergeni
  • Aerul evacuat este mai curat - pentru un mediu sanatos

Specificații tehnice

Date tehnice

Puterea motorului (W) 700
Rază de operare (m) 7,5
Capacitatea sacului filtrant (l) 2,8
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 76
Nivelul de putere acustică. (dB(A)) 76
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Greutate fără accesorii (kg) 5,1
Greutate cu ambalaj (kg) 8,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
  • Tub de aspirație telescopic, material: Metal
  • Sac de filtrare: Pâslă
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
  • Duză pentru podea
  • Duza pentru spații înguste
  • Pensulă mobilă

Echipament

  • Duza pentru podea uscată comutabilă
  • Poziție practică de staționare
  • Rebobinarea automată a cablului
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Covoare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Suprafețe sensibile
Accesorii
