Компактный и надежный мешковой пылесос VC 2 специально преназначен для быстрой и эффективной сухой уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий. Революционно энергосбеегающая модель, которая потребляет всего 700 Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Бюджетный пылесос в линейке пылесосов Керхер оснащен НЕРА-фильтром 12, что обеспечивает высокоэффективное удержание пыли и гарантирует чистую уборку. НЕРА-фильтр позволяет практически полностью избавится от избыточной пыли, которая поднимается в процессе уборки. Бюджетный пылесос Karcher VC 2 по своим параметрам не сильно уступает своим более дорогостоящим аналогам. Аксессуары могут удобно располагаться на корпусе аппарата.