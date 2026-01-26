Aspirator VC 2

Ideal pentru apartamente sau case mai mici : Compact si usor de utilizat, aspiratorul cu sac, Karcher VC 2

Aspirator VC 2 de la Kärcher impresionează prin sistemul său de filtrare igienic și comod: Un sac plin este ușor de eliminat, fără a intra în contact cu orice murdărie. Acest aspirator compact este deosebit de bine adaptat pentru a fi utilizat în apartamente sau case mai mici. Ideal pentru curățarea completă a pardoselilor dure și covoarelor, iar duza pentru spații înguste și o perie de mobilier înseamnă că este de asemenea potrivit pentru curățarea în golurile înguste și pe suprafețe delicate. Un alt avantaj oferit de VC 2 este filtru HEPA, care filtrează în mod fiabil murdaria fina, precum polenul sau alte particule care declanșează alergii. Sistemul integrat de compartimentul pentru accesorii, controlul puterii pe dispozitiv și poziția practică de parcare face aspiratorul chiar mai comod de utilizat

Caracteristici si beneficii
Aspirator VC 2: Sistem de filtrare cu sac ușor de utilizat
Sistem de filtrare cu sac ușor de utilizat
Usor de indepartat Fara contact cu murdaria
Aspirator VC 2: Depozitarea accesoriilor
Depozitarea accesoriilor
Accesoriile pot fi depozitate, in ordine, pe aparat Aceasta inseamna ca duza este mereu la indemana
Aspirator VC 2: Duză pentru podea detașabilă
Duză pentru podea detașabilă
Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Poziție de parcare
  • Poziție de parcare rapidă, în pauzele scurte de lucru
Filtru Hepa
  • Filtre fiabile, pentru praf fin, polen sau alergeni
  • Aerul evacuat este mai curat - pentru un mediu sanatos

Specificații tehnice

Date tehnice

Tip de aspirator. Aspirator cu sac
Puterea motorului (W) 700
Rază de operare (m) 7,5
Capacitatea sacului filtrant (l) 2,8
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 76
Nivelul de putere acustică. (dB(A)) 76
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Greutate fără accesorii (kg) 5,1
Greutate cu ambalaj (kg) 8,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
  • Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
  • Tub de aspirație telescopic, material: Metal
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
  • Duză pentru podea
  • Duza pentru spații înguste
  • Pensulă mobilă

Echipament

  • Duza pentru podea uscată comutabilă
  • Poziție practică de staționare
  • Rebobinarea automată a cablului
  • Accesorii pentru reglarea forţei de aspirare
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Covoare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Suprafețe sensibile
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova