Aspirator VC 2 de la Kärcher impresionează prin sistemul său de filtrare igienic și comod: Un sac plin este ușor de eliminat, fără a intra în contact cu orice murdărie. Acest aspirator compact este deosebit de bine adaptat pentru a fi utilizat în apartamente sau case mai mici. Ideal pentru curățarea completă a pardoselilor dure și covoarelor, iar duza pentru spații înguste și o perie de mobilier înseamnă că este de asemenea potrivit pentru curățarea în golurile înguste și pe suprafețe delicate. Un alt avantaj oferit de VC 2 este filtru HEPA, care filtrează în mod fiabil murdaria fina, precum polenul sau alte particule care declanșează alergii. Sistemul integrat de compartimentul pentru accesorii, controlul puterii pe dispozitiv și poziția practică de parcare face aspiratorul chiar mai comod de utilizat