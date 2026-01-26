Aspirator VC 2
Ideal pentru apartamente sau case mai mici : Compact si usor de utilizat, aspiratorul cu sac, Karcher VC 2
Aspirator VC 2 de la Kärcher impresionează prin sistemul său de filtrare igienic și comod: Un sac plin este ușor de eliminat, fără a intra în contact cu orice murdărie. Acest aspirator compact este deosebit de bine adaptat pentru a fi utilizat în apartamente sau case mai mici. Ideal pentru curățarea completă a pardoselilor dure și covoarelor, iar duza pentru spații înguste și o perie de mobilier înseamnă că este de asemenea potrivit pentru curățarea în golurile înguste și pe suprafețe delicate. Un alt avantaj oferit de VC 2 este filtru HEPA, care filtrează în mod fiabil murdaria fina, precum polenul sau alte particule care declanșează alergii. Sistemul integrat de compartimentul pentru accesorii, controlul puterii pe dispozitiv și poziția practică de parcare face aspiratorul chiar mai comod de utilizat
Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare cu sac ușor de utilizatUsor de indepartat Fara contact cu murdaria
Depozitarea accesoriilorAccesoriile pot fi depozitate, in ordine, pe aparat Aceasta inseamna ca duza este mereu la indemana
Duză pentru podea detașabilăOpțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Poziție de parcare
- Poziție de parcare rapidă, în pauzele scurte de lucru
Filtru Hepa
- Filtre fiabile, pentru praf fin, polen sau alergeni
- Aerul evacuat este mai curat - pentru un mediu sanatos
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip de aspirator.
|Aspirator cu sac
|Puterea motorului (W)
|700
|Rază de operare (m)
|7,5
|Capacitatea sacului filtrant (l)
|2,8
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|76
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|76
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Tub de aspirație telescopic, material: Metal
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Duză pentru podea
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
Echipament
- Duza pentru podea uscată comutabilă
- Poziție practică de staționare
- Rebobinarea automată a cablului
- Accesorii pentru reglarea forţei de aspirare
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Suprafețe sensibile