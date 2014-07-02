Грязевая фреза, K5-K7

Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений (например, для очистки покрытых мхом поверхностей или для удаления атмосферных загрязнений).

Грязевая фреза с мощным роторным соплом идеально подходит для устранения стойких загрязнений. Вращающаяся струя легко удаляет атмосферную грязь и мох. Подходит для большой площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K5 – K7.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Удаляет стойкие загрязнения с деликатных поверхностей
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Байонетное соединение
  • Удобство в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,205
Вес (с упаковкой) (кг) 0,248
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 468 x 51 x 51
Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Мох
