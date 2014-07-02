Freza pentru murdarie DB 160 Dirt Blaster
Dispozitiv de indepartare a murdariei cu duza puternica cu rotor, ideal pentru indepartarea murdariei grosiere. Jetul de tip creion rotativ indeparteaza fara efort murdaria atmosferica si ajuta la refacerea rapida a suprafetelor cu muschi sau a suprafetelor supuse intemperiilor. Curatitorul de murdarie pentru suprafete mari. Adecvat pentru toate seriile K5 - K7 de la Karcher de curatitoare electrocasnice cu presiune.
Caracteristici si beneficii
Jet punctiform rotativ
- Dizolva eficient chiar si cele mai rezistente depuneri de mizerie de pe suprafete sensibile
Curatare eficace cu presiune mare
- Curatare adecvata pentru murdarii rezistente
Conexiune lance
- Foarte uşor de folosit
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|468 x 51 x 51
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Chiar și murdăria persistentă
- Grădină și ziduri de piatră
- Mușchi