Freza pentru murdarie DB 160 Dirt Blaster

Dispozitiv de indepartare a murdariei cu duza puternica cu rotor (jet rotativ), ideal pentru indepartarea murdariei grosiere. Ideal pentru suprafetele supuse intemperiilor sau acoperite cu muschi.

Dispozitiv de indepartare a murdariei cu duza puternica cu rotor, ideal pentru indepartarea murdariei grosiere. Jetul de tip creion rotativ indeparteaza fara efort murdaria atmosferica si ajuta la refacerea rapida a suprafetelor cu muschi sau a suprafetelor supuse intemperiilor. Curatitorul de murdarie pentru suprafete mari. Adecvat pentru toate seriile K5 - K7 de la Karcher de curatitoare electrocasnice cu presiune.

Caracteristici si beneficii
Jet punctiform rotativ
  • Dizolva eficient chiar si cele mai rezistente depuneri de mizerie de pe suprafete sensibile
Curatare eficace cu presiune mare
  • Curatare adecvata pentru murdarii rezistente
Conexiune lance
  • Foarte uşor de folosit

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 468 x 51 x 51
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Chiar și murdăria persistentă
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Mușchi
