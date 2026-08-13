iSolar 400 Advanced

iSolar 400 - это щетка, приводимая во вращение потоком воды (рабочая ширина диска 400 мм), которая предназначена для эксплуатации с аппаратами производительностью 1100-1300 л / час. Данная щетка подходит для небольших и средних фотоэлектрических систем (включая подвесные системы).

Щетка Karcher iSolar 400 предназначена для аппаратов высокого давления производительностью 1100 до 1300 л / ч iSolar 400 - это дисковая щетка, приводимая во вращение потоком воды, и имеющая рабочую ширину в 400 мм. Она идеально подходит для очистки фотоэлектрических систем малого и среднего размера, благодаря малому весу и простоте в эксплуатации. Данной щеткой удобно чистить даже подвесные системы.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 1100 / 1300
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 400
Вес (с упаковкой) (кг) 2,5
Области применения
  • Системное решение для очистки солнечных батарей
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова