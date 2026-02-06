Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Plus
Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением HD 13/18 S Plus. Сервис-контроль для регулирования давления и расхода воды непосредственно на пусковом устройстве пистолета, управление датчиком давления, пистолет Easy-Press с мягкой поверхностью захвата, поворотный распылитель из нержавеющей стали, бак для моющего раствора, специальное отделением для форсунок.
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Plus. Благодаря вертикальной конструкции HD 13/18-4 S Plus занимает мало места и обладает прерасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания и имеет устройство для удобного регулирования давления и расхода воды. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, дающее возможность отключать насос при освобождении спускового устройства, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 13/18-4SPlus создан для интенсивной работы в условиях ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Качество Керхер4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Усиленный, ударопрочный пластик
Для увеличения безопасностиИнтегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Высокая мобильность
- Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
- Легкость в перемещении
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|650 - 1300
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|198 / 19,8
|Потребляемая мощность (кВт)
|9,2
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|70
|Вес (с упаковкой) (кг)
|75,522
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем
- Индикатор уровня масла
- Байпас инжектора чистящего средства
- Латунный входной штуцер