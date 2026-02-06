Aparat de spalat cu presiune profesional HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 S Plus - Aparatul de curatat cu inalta presiune vertical ce impresioneaza cu pistolul EASY!Force, comutatorul pentru reglarea presiunii si Servo Control.
Aparatul HD 13/18-4 S Plus este un aparat de curatat cu inalta presiune, trifazic, fara incalzire, foarte comod in utilizare cu o putere impresionanta de 250 bar si un debit maxim de 1000 l /h. Datorita designului vertical, aparatul necesita mai putin spatiu decat unul conventional si este mai usor manevrabil, in special in jurul obstacolelor. La aceasta il ajuta si rotile mari, cauciucate ce ii faciliteaza deplasarea chiar pe teren denivelat. Accesoriile ce nu sunt folosite pot fi depozitate in compartimentul pentru duze pentru a nu se pierde. Noile inovatii asigura utilizarea fara efort si economisesc timp la montare si demontare: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de eliberare rapida a conectorilor face montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat prin folosirea conectorilor conventionali cu insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Aparatul a fost conceput pentru utilizare zilnica in conditii dificile. Capul din alama al pompei rezistent la detergent si pistoanele cu mansoane ceramice asigura o durata mare de viata.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!LockIn sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Calitate Karcher dovedităElectromotor în patru poli, răcit cu apă Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica șasiu din plastic, antirupere si mai dur
Pentru mai multă siguranțăSistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului Oprire în cazul de supra sau subtensiune Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze
Mobilitate crescută
- Roți mari gumate pentru teren denivelat și scări
- Principiu de sac în roaba adeverit pentru un transport sigur și ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|650 - 1300
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|198 / 19,8
|Putere (kW)
|9,2
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|70
|Greutate cu ambalaj (kg)
|75,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
- Regulator Servo Control
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane ceramice
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Sistem electronic pentru protectia motorului cu afisaj cu LED
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Injector detergent
- Fiting admisie apa din alama