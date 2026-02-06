Aparatul HD 13/18-4 S Plus este un aparat de curatat cu inalta presiune, trifazic, fara incalzire, foarte comod in utilizare cu o putere impresionanta de 250 bar si un debit maxim de 1000 l /h. Datorita designului vertical, aparatul necesita mai putin spatiu decat unul conventional si este mai usor manevrabil, in special in jurul obstacolelor. La aceasta il ajuta si rotile mari, cauciucate ce ii faciliteaza deplasarea chiar pe teren denivelat. Accesoriile ce nu sunt folosite pot fi depozitate in compartimentul pentru duze pentru a nu se pierde. Noile inovatii asigura utilizarea fara efort si economisesc timp la montare si demontare: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de eliberare rapida a conectorilor face montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat prin folosirea conectorilor conventionali cu insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Aparatul a fost conceput pentru utilizare zilnica in conditii dificile. Capul din alama al pompei rezistent la detergent si pistoanele cu mansoane ceramice asigura o durata mare de viata.