Perie disc iSolar 400 Advanced
Peria disc iSolar 400 (lățime de lucru 400 mm) este proiectată pentru un debit de apă de 1100-1300 l/h. Pentru curățarea sistemelor fotovoltaice de dimensiuni mici și medii.
Accesoriu pentru aparatele de spățat cu înaltă presiune, cu un debit de apă de 1.100 până la 1.300 l/h: peria disc iSolar 400 este o perie cu lățimea de lucru de 400 mm. Este potrivită în special pentru curățarea sistemelor fotovoltaice de dimensiuni medii, deoarece este ușor și comod de manevrat. Aceasta înseamnă că sistemele fotovoltaice pot fi curățate rapid și convenabil.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|1100 / 1300
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Filet de racordare
|M 18
|Diametru (mm)
|400
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,5
Domenii de intrebuintare
- Curățarea sistemelor de panouri solare