Щёточная насадка Karcher iSolar 800 Advanced разработан для подключения к аппаратам высокого давления с расходом воды от 1100 до 1300 л / час. Рабочая ширина iSolar 800 составляет 800 мм. Головка подачи воды оснащена двумя щётками встречного вращения. Такая конструкция облегчает процесс очистки и отлично подходит для наклонных поверхностей. Этому также способствует подвижный угловой шарнир головки аппарата, который обеспечивает равномерное прилегание щетины к поверхности. Это гарантирует равномерное очищение крупногабаритных фотоэлектрических систем, например, расположенных на крышах зданий: их тоже можно очистить за короткое время, благодаря высокой производительности аппарата.