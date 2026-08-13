Perie disc iSolar 800 Advanced

Pentru debitul de apă de 1100-11300 l/h: Peria disc iSolar de 800 mm compusă din două perii contra-rotative și articulația unghiului flexibilă asigură curățarea sistemelor fotovoltaice.

Proiectată pentru aparatele de spălat cu înaltă presiune cu un debit de apă de 1.100 până la 1.300 l/h. Peria disc iSolar 800 are o lățime mare de lucru de 800 mm. Este prevăzută cu două perii disc contra-rotative. Acestea echilibrează forțele transversale și facilitează curățarea. Îmbinarea unghiulară flexibilă pe conexiunea capului periei facilitează curățarea și asigură contactul permanent cu suprafața. Chiar și sistemele foarte mari pot fi curățate în cel mai scurt timp datorită performanței ridicate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (l/h) 1100 / 1300
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Filet de racordare M 18
Diametru (mm) 800
Greutate cu ambalaj (kg) 5,7
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea sistemelor de panouri solare
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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